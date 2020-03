Tekort aan artsen dreigt in Duits grensgebied door strenge regels

In de regio Heinsberg, aan de Duitse kant van de grens tussen Sittard en Roermond, dreigt een tekort aan huisartsen en verplegend personeel te ontstaan. Dat komt doordat artsen en hulpverleners die in contact zijn geweest met een patiënt die het coronavirus onder de leden heeft, direct voor veertien dagen in quarantaine moeten. Dit is conform een richtlijn van het Duitse Koch Instituut, het Duitse equivalent van het RIVM.

Bestuurder Stephan Pusch van de regio Heinsberg maakt zich hierover grote zorgen. „Het ergert me buitengewoon”, zei hij maandagavond in een videoboodschap aan de bevolking. „De verzorging door huisartsen in de Kreis Heinsberg wordt moeilijk”, zei Pusch. Hij noemt de situatie ernstig.

Hij zegt zich te kunnen voorstellen dat burgers het gevoel krijgen op medisch vlak niet meer goed geholpen te worden. Pusch heeft contact opgenomen met ziekenhuizen in zijn regio, die met hetzelfde probleem kampen.

„Ook artsen en verplegend personeel die contact hebben gehad met geïnfecteerde patiënten, maar verder geen symptomen van die ziekte hebben, moeten gewoon door kunnen werken”, vindt Pusch, die zijn nood ook heeft geklaagd bij het Koch Instituut en de regering van Noordrijn-Westfalen.

Pusch zei verder nog dat het aantal besmette mensen in zijn regio 78 bedraagt. Hij verwacht dat dit aantal verder toeneemt. Van deze 78 liggen er vijf in het ziekenhuis, onder wie het echtpaar uit Gangelt, bij wie het coronavirus als eerste in de regio werd ontdekt. Met hen gaat het inmiddels wat beter, zei Pusch.