Tekenplaag in Siberië door extreem warm voorjaar

Het oosten van Rusland kampt met een tekenplaag. In sommige gebieden krijgen bewoners het advies binnen te blijven.

Russische jongemannen die in een romantische bui bloemen willen plukken voor hun geliefde in het open veld, kunnen dat beter laten. Daarvoor waarschuwde gezondheidsinspecteur Gennadi Onisjenko onlangs op de Russische radio: „Je wilt niet dat er tussen wilde boterbloemen, madeliefjes of vergeet-mij-nietjes een teek zit en je geliefde ziek wordt.”

Onisjenko luidt de noodklok over de stille epidemie die woedt in de Russische bossen, velden, weiden en stadsparken. De bijna onzichtbare vijand maakt jaarlijks duizenden slachtoffers, maar dit jaar is het aantal tekenbeten in Siberië en het Verre Oosten nog veel groter dan normaal.

In de Siberische regio Kemerovo verdubbelde het aantal tekenbeten dit jaar bijna ten opzichte van vorig jaar. In de regio Sverdlovsk, waar de stad Jekaterinburg ligt, nam het aantal slachtoffers met een kwart toe en in en rondom Novisibirsk steeg het aantal patiënten met tekenbeten met 60 procent. De stijging is te verklaren door de warme winter en een heet voorjaar, waardoor er meer teken zijn dan normaal.

Russen die toch de natuur in willen, zouden normaal gesproken worden ingeënt, maar vanwege het coronavirus gebeurde dat op minder grote schaal dan normaal. In apotheken zijn sprays en crèmes te koop, die afwerend werken. En postkantoren bieden speciale verzekeringen aan, voor het geval men ziek wordt. In de meeste Russische steden worden bomen in parken gespoten tegen teken. Inwoners van Siberische steden krijgen het advies thuis te blijven en niet de natuur in te trekken.

Jaarlijks gaan meer dan een half miljoen Russen naar de dokter met een tekenbeet. Gemiddeld worden er elk jaar zo’n 2000 tot 3000 mensen besmet met hersenvliesontsteking, waaraan zo’n 30 à 40 mensen sterven. Daarnaast lopen jaarlijks zo’n 6000 à 8000 Russen de ziekte van Lyme op.

Deze week berichtte het Russische persbureau TASS dat wetenschappers in Siberië een nieuwe hybride tekensoort ontdekt hebben, die nog gevaarlijker is voor de mens dan de bestaande. Het is een kruising van de Siberische taigateek en de Pavlovskiteek die voornamelijk in het Verre Oosten voorkomt.

Volgens het hoofd van het wetenschappelijk instituut voor Chemische Biologie, Nina Tikoenova, is de teek „een groter gedeelte van het seizoen actief” en kan het nieuwe ras „meerdere besmettelijke ziekten overdragen.” De nieuwe soort dook voor het eerst op in Siberië.