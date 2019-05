Tekening Mandela brengt ruim ton op

Een tekening die wijlen Nelson Mandela maakte van de deur van zijn cel op Robbeneiland heeft op een veiling in New York meer dan 100.000 euro opgebracht. Mandela’s dochter Pumla Makaziwe Mandela had de tekening bij veilinghuis Bonhams te koop aangeboden.

De in 2013 overleden Mandela zat bij elkaar 18 jaar als politiek gevangene vast op het eiland, voordat hij in 1994 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika werd. Op de tekening „Celdeur, Robbeneiland” zijn de tralies en het sleutelgat van de celdeur te zien.

„Voor mijn vader was schilderen een vorm van ontspanning en hij probeerde zo het bestaan betekenis te geven”, aldus de dochter die de tekening na de dood van haar vader erfde. „Dit werk had een speciale betekenis voor hem, want het was een blijvende herinnering daaraan, dat hij niet kon vergeten kon, wat gedenkwaardig leek, en dat vrijheid niet als vanzelfsprekend moet worden beschouwd.”