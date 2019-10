Tekening Da Vinci mag niet naar Louvre

Een Italiaanse rechtbank heeft verboden dat een beroemde tekening van kunstenaar en wetenschapper Leonardo da Vinci wordt uitgeleend aan het Louvre in Parijs voor een tentoonstelling. Het gaat om de tekening Mens van Vitruvius waarop een man te zien is in een cirkel met zijn armen en benen wijd.

Een vereniging voor Italiaanse tradities had een klacht bij een regionale rechtbank in de regio van Venetië. Volgens de club mag dergelijk belangrijk cultureel erfgoed Italië nooit verlaten. De rechtbank ging daarin mee.

De tekening van Da Vinci, wiens 500e sterfdag op 15 mei was, bevindt zich in de Galleria dell’Accademi in Venetië.