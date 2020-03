Tekenaar Albert Uderzo van Asterix en Obelix overleden

De Franse striptekenaar Albert Uderzo, die wereldberoemd werd met Asterix en Obelix, is op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat dinsdag bekendgemaakt.

Uderzo ontwikkelde de stripserie samen met scenarioschrijver René Goscinny, die in 1977 overleed. Het eerste verhaal Asterix de Galliër verscheen in 1959 in het stripblad Pilote.

„Albert Uderzo stierf in zijn slaap in zijn huis in Neuilly door een hartaanval die geen verband hield met het coronavirus. Hij was al wekenlang erg moe”, zei zijn schoonzoon Bernard de Choisy tegen persbureau AFP.