Teheran ziet niets in Koerdische staat in Irak

Net als Turkije wijst ook Iran een onafhankelijke Koerdische staat in Noord-Irak af. Mocht die er toch komen dan zal Teheran de samenwerking staken, zeker op militair gebied.

Dat heeft Ali Shamkhani, de secretaris van de Iraanse veiligheidsraad, zondag gezegd tegen persbureau ISNA.

Iran ziet de Koerden in het noorden van Irak als bondgenoten en ondersteunt hen.

Op 25 september wordt er onder de Koerden een referendum gehouden over wel of geen onafhankelijkheid. Die volksraadpleging is volgens Shamkhani niet alleen ongrondwettelijk en gevaarlijk voor buurland Irak, maar voor de hele regio. Teheran zou gedwongen worden om scherpe grenscontroles in te voeren.

In Iran wonen ongeveer 7 miljoen Koerden. In tegenstelling tot de Koerden in Turkije, Irak en Syrië zorgen de Iraanse Koerden niet voor grote problemen. Wel bestaat de vrees dat ze op een idee worden gebracht door een afgescheiden Iraaks Koerdistan.

IS verder in het nauw

Intussen wordt de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in Irak steeds verder in het nauw gedreven. Militaire bronnen zeiden zondag tegen de Iraakse staatstelevisie dat de aan de grens met Syrië gelegen plaats Akashat op IS is heroverd.

Het gebied van Akashat in het westen van Irak is rijk aan fosfaat- en uraniummijnen. Nu het Akashat in handen heeft, hoopt het Iraakse leger vaart te kunnen zetten achter de verovering van door IS bezette steden in de vallei van de Eufraat. Akashat ligt op enkele kilometers van de grens met Syrië.

De door Iran gefinancierde sjiitische milities vielen, met steun van het Syrisch regeringsleger en Russische luchtdekking, de provincie Deir al-Zor in het zuiden aan. Doel is IS-strijders te verdrijven, te beginnen in Abu Kamal. Dat ligt niet ver van al-Qaim aan de Syrische kant van de grens. De streek rond de stad Deir al-Zor is nog een van de weinige IS-bolwerken in Syrië.

Rusland heeft zondag ontkend dat het in de Syrische provincie Deir al-Zor prowesterse milities heeft aangevallen. Het ministerie van Defensie meldde dat Russische gevechtsvliegtuigen alleen strijders van IS hebben aangevallen en dat de Amerikanen vooraf waren geïnformeerd over de luchtoperatie.

Het Pentagon had zaterdag gemeld dat de Russen met luchtacties de prowesterse Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hadden aangevallen ten oosten van de rivier de Eufraat. De Koerdische en Arabische milities van de SDF maken deel uit van de coalitie onder leiding van de VS.