Teheran waarschuwt Britse diplomaten

Teheran heeft Londen gewaarschuwd „zich niet opnieuw te vergissen”, omdat er anders een harde reactie zal volgen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelde dit in een verklaring naar aanleiding van de aanwezigheid van de Britse ambassadeur, Rob Macaire, bij een betoging zaterdag in Teheran.

Iran stelt dat Macaire naar „een illegale bijeenkomst” is gegaan en dat is in het diplomatieke verkeer onacceptabel. De ambassadeur werd een kwartier aangehouden tot woede van de Britse regering.

Macaire ging zaterdag naar een samenscholing die was ontstaan naar aanleiding van het per ongeluk neerhalen door Iraanse luchtafweer van een Oekraïens passagiersvliegtuig bij de Iraanse hoofdstad. Voor de betogers was dit een aanleiding zich luidkeels te keren tegen het in hun ogen al heel lang falende regime van sjiitische geestelijken. Dat regime wordt geleid door ayatollah Ali Khamenei. Volgens Macaire ging hij enkel kijken bij „een wake” voor de 176 omgekomen slachtoffers uit het Oekraïense toestel en verliet hij de plek weer toen er gedemonstreerd werd.