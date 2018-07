Teheran reageert ludiek op dreigement Trump

Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump van repliek gediend nadat ie zich hard had uitgelaten over Iran. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif liet zich op Twitter op soortgelijke wijze uit als Trump doorgaans doet, inclusief het hoofdlettergebruik. Volgens Zarif is Iran niet onder de indruk van de woorden van Trump, die Iran in hoofdletters waarschuwde om de Verenigde Staten nooit te bedreigen.

„We zijn er al millennia en hebben de val van rijken gezien, inclusief die van onszelf, die het langer volhielden dan het leven van sommige landen”, twitterde Zarif. Geheel in hoofdletters sloot hij af: WEES VOORZICHTIG!.

Een woordvoerder van de minister voegde daar op televisie nog aan toe dat Iran met gelijke munt zal terugbetalen als de VS de olie-export van Iran proberen te dwarsbomen.