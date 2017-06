Teheran opgeschrikt door schietpartijen

De Iraanse hoofdstad Teheran is woensdag opgeschrikt door twee schietpartijen op openbare plekken. Een man opende het vuur in het parlement. Elders in de stad schoot een man om zich heen in het mausoleum van ayatollah Khomeini.

Volgens het persbureau Tasnim werd door de schietpartij in het parlement een bewaker gedood. Ook twee burgers werden geraakt door kogels. De identiteit van de schutter, die zou zijn weggerend, en zijn motieven zijn niet duidelijk. Iraanse veiligheidsmensen waren massaal aanwezig bij het parlementsgebouw.

Door de schietpartij in het mausoleum in het zuiden van de stad raakte een onbekend aantal mensen gewond.