Tegenstanders president de straat op in Kiev

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zondag duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden te eisen van president Petro Porosjenko. De leider van de protesten is volgens Oekraïense media de Georgische oud-president Michail Saakasjvili. Voor 18 februari zijn landelijke demonstraties afgekondigd.

De stateloze Saakasjvili, getrouwd met de Nederlandse Sandra Roelofs, is in Georgië veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Tijdens zijn regeringsperiode in 2004 tot 2013 heeft hij zijn macht misbruikt, oordeelde de rechtbank. Oekraïense autoriteiten moeten nog besluiten of hij wordt uitgeleverd.

In Oekraïne wordt Saakasjvili beschuldigd van betrokkenheid bij een criminele organisatie. De politicus werd eerder opgepakt, maar loopt inmiddels weer vrij rond omdat een rechter weigerde hem huisarrest op te leggen.