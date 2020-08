Tegenstanders Loekasjenko roepen op tot nieuwe protesten

Ondanks een strikt demonstratieverbod in Wit-Rusland hebben tegenstanders van de autocratische president Alexandr Loekasjenko opgeroepen tot een nieuwe grootschalige demonstratie. Onduidelijk is hoeveel mensen zondagmiddag gehoor geven aan de oproep en naar het Onafhankelijkheidsplein in het centrum van de hoofdstad Minsk zullen komen.

De veiligheidstroepen dreigen geweld te gebruiken tegen demonstranten. Voor de oppositie zijn de protesten op zondag de belangrijkste van de week geworden. Een week geleden namen honderdduizenden deel aan de acties.

Zaterdag waren er ook protesten in het hele land. Duizenden vrouwen gingen de straat op. Ze trokken vanaf het Plein van de Vrijheid te voet door Minsk, zoals te zien is op beelden die via de sociale netwerken werden verspreid.

In het centrum van de hoofdstad stonden zaterdag een politiemacht en speciale eenheden klaar om de demonstranten te beletten door te steken naar het Plein van de Onafhankelijkheid. Ook daar wachtten volgens een verslaggever van het Duitse persbureau DPA veiligheidstroepen en waren bussen geparkeerd voor het afvoeren van de eventuele arrestanten. Hoeveel aanhoudingen er zijn verricht, is onduidelijk.

De politie liet waarschuwend omroepen dat de actie niet was toegestaan. Metrostations in Minsk waren tijdelijk gesloten. Het doel van de „grote parade van het vrouwelijke vredesleger”, waartoe oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vanuit Litouwen had opgeroepen, was de vrijlating van politieke gevangenen, strafrechtelijke vervolging van de verantwoordelijke personen voor het politiegeweld en nieuwe verkiezingen.

De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van drie weken geleden. Loekasjenko eiste toen de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Wit-Rusland is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen. De oppositie beschouwt Tichanovskaja echter als de echte winnaar.