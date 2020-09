Tegenstanders briefstemmen vangen bot bij rechtbank Michigan

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Michigan oordeelt dat een hoge bestuurder in die staat in haar recht stond toen zij aanvraagformulieren voor briefstembiljetten liet versturen aan alle geregistreerde kiezers in de staat. Michigan geldt als een van de staten waar nog niet duidelijk is of de Democratische kandidaat Joe Biden of president Donald Trump de verkiezingen gaat winnen. De uitslag in die staat kan grote gevolgen hebben voor het landelijke beeld.

Drie stemgerechtigde burgers vonden dat staatsminister Jocelyn Benson, een Democrate, haar boekje te buiten was gegaan door de formulieren te versturen. Volgens hen heeft Benson onder de grondwet van de staat niet die bevoegdheid.

De rechtbank had daar geen boodschap aan. Het parlement van de staat heeft Benson „een grote mate van discretie” gegeven voor het organiseren van de verkiezingen, stelden de rechters. Het versturen van de aanvraagformulieren „draagt bij aan het proces om geregistreerde stemgerechtigden te informeren van hun recht om per brief te stemmen”.

Het stemmen per post is een onderwerp van discussie tussen Democraten en Republikeinen geworden in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november. Vanwege de coronapandemie, die de Verenigde Staten het hardst heeft getroffen van alle landen, brengen naar verwachting meer Amerikanen dan ooit hun stem uit per post.

President Trump heeft meermaals zonder enige feitelijke onderbouwing beweerd dat stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens critici probeert Trump op allerlei manieren te voorkomen dat er per brief gestemd kan worden, omdat een hoge opkomst in het nadeel van de Republikeinen zou zijn.