Tegenmaatregelen Turkije tegen VS

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan laat eventuele tegoeden van de Amerikaanse ministers van Justitie en Veiligheid in Turkije bevriezen. Met die maatregel reageert Erdogan op de sancties die Washington afgelopen week oplegde aan de Turkse ministers Abdulhamit Gül (Justitie) en Süleyman Soylu (Binnenlandse Zaken).

Volgens de VS speelden de twee Turkse ministers belangrijke rollen bij de arrestatie en detentie van de Amerikaanse geestelijke Andrew Brunson. De Turkse autoriteiten arresteerden Brunson in 2016. Hij wordt onder meer beschuldigd van steun aan terreurorganisaties, maar volgens de VS is daar geen bewijs voor.

De sancties van Washington hebben onder meer tot gevolg dat eventuele bezittingen van Gül en Soylu in de VS worden bevroren. Erdogan noemde de maatregelen zaterdag niet passend, omdat Turkije een strategische partner van de VS is. Ook getuigen de sancties volgens Erdogan van een gebrek aan respect voor Turkije.