Tegenaanval van Israël op de Gazastrook

Het Israëlische leger heeft bevestigd dat het een tegenaanval heeft uitgevoerd op „terroristische doelen” in de Gazastrook, nadat eerder donderdagavond twee raketten vanuit Gaza richting Tel Aviv waren afgevuurd.

Bij de vergeldingsactie richtte het Israëlische leger zich op doelen in de zuidelijke stad Khan Younis in Gaza, ongeveer 25 kilometer ten zuiden van Gaza-stad. Palestijnse getuigen in Gaza-stad meldden dat ze Israëlische vliegtuigen hadden gezien en later explosies hadden gehoord. Ook waren in de verte rookpluimen te zien.

Palestijnse media zeiden dat een marinebasis van Hamas, dat ontkent verantwoordelijk te zijn voor de raketaanval op Tel Aviv, het doelwit was en dat twee gebouwen zijn beschadigd. Israël houdt de leiders van Hamas in Gaza verantwoordelijk voor elke aanval vanuit het gebied.

Raketten vanuit Gaza op Tel Aviv