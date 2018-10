Techbedrijven zien Chinese beïnvloeding niet

Facebook en Twitter hebben nog geen aanwijzingen dat China zich bemoeit met de Amerikaanse verkiezingen van dit jaar. Er zijn wel accounts verwijderd die mogelijk dienden om de publieke opinie in de VS te beïnvloeden, maar daar zaten vermoedelijk Rusland en Iran achter.

President Donald Trump beweerde vorige maand dat China zich vanwege het handelsconflict tussen de landen bemoeit met de aankomende Congresverkiezingen. Later zei ook vicepresident Mike Pence dat Peking probeert de Amerikaanse publieke opinie te beïnvloeden.

Meerdere gezaghebbende bedrijven die zich bezighouden met digitale veiligheid, gaven vorige week aan geen bewijs te hebben van digitale inmenging door China. Nu hebben ook woordvoerders van Facebook en Twitter, die anoniem wilden blijven, tegen persbureau Bloomberg gezegd dat tot dusver geen bewijs is gevonden van dergelijke Chinese activiteiten.

Trump doelde mogelijk op ‘offline’ bemoeienis. Hij klaagde op Twitter over een katern dat tegen betaling was geplaatst in een krant uit Iowa, waarin werd geschetst hoe de handelsoorlog met China slecht uitpakt voor boeren in de VS.