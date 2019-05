Techbedrijven hekelen plan inlichtingendienst

Grote techbedrijven als Apple, Google en Facebook-dochter WhatsApp hebben in een open brief hun onvrede geuit over de Britse inlichtingendienst GCHQ. Die is namelijk met een plan gekomen om inzage te kunnen krijgen in versleutelde berichten.

Het voorstel houdt in dat berichtendiensten in het geniep agenten toe zouden voegen aan bepaalde groepsgesprekken en -chats. De eigenlijke deelnemers van het gesprek zouden daar niks van merken en de geheime dienst zou zo geen codes hoeven te kraken om de berichten te lezen.

Techplatformen en telecombedrijven zijn normaal wettelijk verplicht om allerlei informatie aan autoriteiten over te dragen in het belang van nationale veiligheid. Maar tot nu toe hebben ze zich altijd verzet tegen elke stap die hun versleutelgeheimen zou prijsgeven. De Britse agenten zien in hun voorstel daarom een goede tussenoplossing.

Maar de techbedrijven spreken van een serieuze bedreiging van digitale veiligheid en fundamentele mensenrechten. Ook anderen zien het voorstel uit Londen niet zitten. In totaal staan er 47 handtekeningen onder de brief, ook van wetenschappers en belangenorganisaties.