‘Team Trump wil tientallen miljoenen ophalen voor rechtszaken’

Het campagneteam van president Donald Trump en de Republikeinen proberen tientallen miljoenen dollars in te zamelen. Het geld moet gebruikt worden voor de rechtszaken die het kamp van de president heeft aangespannen vanwege de verkiezingen, zeggen twee bronnen tegen persbureau Reuters.

Het team van Trump is in meerdere staten naar de rechter gestapt, onder meer om het tellen van stemmen te laten stilleggen. Om dat juridische offensief te financieren, wordt aangeklopt bij geldschieters. Dat gebeurt via e-mails en tekstberichten waarin wordt beweerd dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. „Ze willen 60 miljoen dollar (ruim 50 miljoen euro)”, zei een bron, die is benaderd door zowel het campagneteam als de Republikeinse Partij.