‘Team Trump spant rechtszaak om verkiezingsfraude aan in Nevada’

Het campagneteam van president Donald Trump spant een rechtszaak aan in de staat Nevada om vermeende verkiezingsfraude. Volgens Fox News claimt de campagne dat zeker 10.000 mensen die in de staat tijdens de presidentsverkiezingen hun stem hebben uitgebracht, niet langer in Nevada wonen.

De rechtsgang wordt donderdagochtend (lokale tijd) aangekondigd op een persconferentie in Las Vegas, aldus Fox News. President Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden zijn in Nevada verwikkeld in een nek-aan-nekrace. De voorsprong van de voormalig vicepresident op Trump bedraagt volgens verschillende Amerikaanse media nu circa 7600 stemmen, met 86 procent van de stemmen geteld. Biden staat op 49,3 procent van de stemmen en Trump heeft nu 48,7 procent.

De Amerikaanse president en de Republikeinse Partij hebben tal van rechtszaken in verschillende staten aangespannen om te voorkomen dat de balans verder in het voordeel van Biden verschuift. Trump had al duidelijk gemaakt dat hij via de rechter wil afdwingen dat het verkiezingsproces verloopt zoals hij dat wil. De Republikein wil onder meer dat in een aantal sleutelstaten zoals Michigan het tellen van stemmen wordt gestopt.

Een eerdere rechtszaak van Trumps advocaten in Nevada werd woensdag verworpen. Het team van Trump zou niet genoeg toegang hebben gekregen tot de stembureaus. De rechter verwierp de zaak, omdat alles is gegaan volgens de regels die in Nevada van kracht zijn