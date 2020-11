Team Trump maakt geld over voor hertelling deel stemmen Wisconsin

Het campagneteam van president Trump wil dat de stemmen in delen van de staat Wisconsin opnieuw worden geteld. Het team heeft daarvoor 3 miljoen dollar (2,5 miljoen euro) overgemaakt.

Joe Biden is in de noordelijke staat eerder aangewezen als winnaar. Uit de officiële telling bleek dinsdag dat hij 20.612 meer stemmen kreeg dan Trump, die Wisconsin in 2016 nog op zijn naam schreef.

De kosten van een hertelling moeten vooraf worden betaald door de aanvrager. Als dat in de hele staat zou moeten gebeuren zou het gaan om zo’n 7,9 miljoen dollar (ongeveer 6,7 miljoen euro).

Trump vraagt om een hertelling in de counties Milwaukee en Dane, die beide ruimschoots naar de Democraten van Biden gingen. In Dane gaat de hertelling vrijdag van start. Dat neemt naar verwachting enkele dagen in beslag.

Mocht uit de hertelling blijken dat Trump toch de meeste stemmen kreeg in de hele staat, dan zijn de tien kiesmannen van Wisconsin onvoldoende om hem de eindoverwinning te bezorgen.

Trump weigert de overwinning van Biden te erkennen, en roept dagelijks zonder bewijs te leveren dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen. Zijn Republikeinse partij zamelt geld in onder kiezers voor onder meer hertellingen, maar ook voor juridische procedures.

In de door Biden gewonnen staat Georgia (zestien kiesmannen) worden de stemmen ook herteld. Daartoe werd besloten vanwege het kleine verschil. Verkiezingsfunctionarissen in Georgia en Wisconsin zeggen dat de kans dat Trump in een van beide staten alsnog wint heel klein is.