Team-Trump klaagt kiescommissie Philadelphia aan

Het campagneteam van president Trump klaagt de kiescommissie van het district Philadelphia in de cruciale staat Pennsylvania aan. De Republikeinen willen met de federale rechtszaak bereiken dat het stemmen van tellen wordt gestopt zolang hun waarnemers daar niet bij aanwezig mogen zijn.

Volgens het campagneteam weigeren verkiezingsfunctionarissen doelbewust waarnemers die namens Trump het tellen in de gaten willen houden. De Republikeinen hebben ook in een aantal andere staten zaken aangespannen in een poging het tellen te stoppen, verwijzend naar fraude zonder daar bewijs voor te leveren.

Pennsylvania wordt gezien als een van de meest cruciale swing states. De staat is goed voor twintig kiesmannen en Trump en zijn uitdager Joe Biden liggen niet ver uit elkaar. Eerder op de avond zeiden de autoriteiten dat er nog 550.000 stembiljetten moeten worden geteld. Met 92 procent van de uitgebrachte stemmen staat Trump met 50,1 procent van de stemmen voor op Biden (48,6 procent). Zijn voorsprong was eerder groter. De verwachting is dat er donderdag (lokale tijd) nog een uitslag komt.