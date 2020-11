Team Trump in meerdere swing states naar de rechter

De Amerikaanse president Donald Trump en de Republikeinse Partij hebben tal van rechtszaken in verschillende staten aangespannen om te voorkomen dat de balans verder in het voordeel van zijn Democratische uitdager Joe Biden verschuift. Trump had al duidelijk gemaakt dat hij via de rechter wil afdwingen dat het verkiezingsproces verloopt zoals hij dat wil.

Het kamp van Trump stapte onder meer in Georgia (16 kiesmannen) naar de rechter. De Republikeinen willen voorkomen dat via de post verstuurde stembiljetten die te laat zijn binnengekomen alsnog worden meegeteld en eisen dat het tellen van de stemmen in Georgia wordt stilgelegd. Trump is er ook naar de rechter gestapt met de eis dat poststemmen apart worden gelegd die na verkiezingsdag binnenkomen.

In de cruciale swing state Pennsylvania (20 kiesmannen) hebben de Republikeinen tal van rechtszaken lopen. Zo willen ze onder meer afdwingen dat er wordt gestopt met stemmen tellen.

Mike Kelly, een Republikeins lid van het Huis van Afgevaardigden, klaagde de minister van Binnenlandse Zaken van Pennsylvania aan. Zij zou ervoor gezorgd hebben dat kiezers die fouten hadden gemaakt bij het uitbrengen van hun briefstem, die nog konden herstellen. Ook Trumps campagneteam en het nationale partijbestuur van de Republikeinse Partij hebben minister Kathy Boockvar om die reden aangeklaagd, werd woensdagnacht bekend.

Een Republikeins parlementskandidaat sleepte dinsdag het district Montgomery County in de staat Pennsylvania voor de federale rechter omdat dat te vroeg zou zijn begonnen met stemmen tellen. Het tellen van stemmen is in Pennsylvania bij wet verboden voor 07.00 uur op verkiezingsdag.

In de eveneens cruciaal geachte swing state Wisconsin (10 kiesmannen) is de Trump-campagne naar de rechter gestapt om een hertelling van de stemmen aan te vragen. Of dat Trump genoeg extra stemmen kan opleveren om de marge van rond de 20.000 stemmen die Joe Biden er heeft te overbruggen, is volgens deskundigen zeer de vraag.

Ook in Michigan (16 kiesmannen) spande Trumps campagneteam een zaak aan om het stemmen tellen te stoppen. Net als Wisconsin is ook van die staat voorspeld door Amerikaanse media dat Biden er de verkiezingen wint.

In 2000 werd de strijd tussen de latere Republikeinse president George W. Bush en de Democraat Al Gore beslecht door het federale Hooggerechtshof. Toen alleen de uitslag van de staat Florida nog op zich liet wachten, hadden de twee evenveel kiesmannen. Toen uiteindelijk Bush 537 stemmen meer bleek te hebben gekregen in de Sunshine State, wilden de Democraten dat alle stemmen in Florida opnieuw werden geteld. Het Hooggerechtshof van Florida gelastte daarop een hertelling, die later door het federale Hooggerechtshof werd stopgezet, waardoor Bush uiteindelijk tot de winnaar werd uitgeroepen.

Op de achtergrond speelt mee dat vooral Democratisch-gezinde kiezers gebruik zouden maken van het stemmen per post.