Te weinig gevangenen voor brandweer Californië

De jaarlijkse natuurbranden in de Amerikaanse staat Californië zijn de hevigste in jaren. Komt nog bij: de brandweer kampt met personele problemen vanwege het tekort aan gevangenen die branden blussen.

Californië kent al jaren de zogenaamde gevangenisbrigades. Deze brandweereenheden worden gevormd door inwoners van de gevangenissen van de staat. Die methode zorgt voor een win-winsituatie: het helpt de brandweer om haar personeelsbestand op sterkte te houden, de gevangenissen worden ontlast en ook de gevangenen hebben er baat bij; zij krijgen een kleine vergoeding voor hun gevaarlijk werk. De brigades vormen op dit moment een vijfde van de totale mankracht die de brandweer in de staat Californië tot zijn beschikking heeft.

Coronacrisis

Dit jaar gooit de coronacrisis echter roet in het eten. Veel gevangenissen lieten hun klanten vervroegd vrij, om een corona-uitbraak te voorkomen. Het probleem voor de toch al onderbemande brandweerdivisies wordt zo alleen maar groter. „Doordat deze gevangenen eerder zijn vrijgelaten, hebben we nóg minder mensen om branden te bestrijden”, aldus een woordvoerdster van Cal Fire, de staatsbrandweer.Die vrijgelaten gevangenen willen zelf wel graag helpen om de branden in hun staat te bestrijden. Omdat ze al ervaring hebben, zouden ze een welkome versterking zijn, maar deze ex-delinquenten kunnen niet zomaar solliciteren bij de reguliere brandweer.

Ambitie

De meeste brigades eisen een schone lei; een barrière waar veel gevangenen niet doorheen komen. „Ik heb veel brandweerkazernes benaderd, maar werd steeds afgewezen”, aldus Brandon Smith, een ex-gedetineerde die pas aan de slag kon toen er in 2015 een noodtoestand werd uitgeroepen.

Er zijn meer mensen zoals Smith. Het is voor ex-gevangenen aantrekkelijk om hun opgedane brandweerervaring in een echte baan om te zetten. „Werken bij de brandweer wordt goed betaald en het zorgt ervoor dat ik deel uitmaak van de maatschappij”, aldus Smith.

Om ex-gevangenen te helpen, heeft hij het Forestry and Fire Recruitment Program opgericht. Deze organisatie helpt ex-gedetineerden om bij de brandweer aan de slag te kunnen; iets wat gezien de huidige omstandigheden in Californië harder nodig is dan ooit.

In het belang van ex-gedetineerden en de brandweer, tekende begin deze maand de gouverneur van Californië een nieuwe wet. Die moet het voor de voormalige boeven mogelijk maken om een aanstelling bij de brandweer te krijgen.

„Gevangenen die aan de frontlinie gevochten hebben tegen historische branden, mag een aanstelling bij onze brandweer niet ontzegd worden”, aldus de gouverneur, die de wet tekende in een verkoold bos nabij Butte County.

De delinquenten die vastzitten vanwege een niet-geweldadig delict en tijdens hun straf in gevangenisbrigades werken, lopen straks zonder strafblad de deur uit. „Deze wet draait om het geven van nieuwe kansen. Rehabilitatie zonder plan is een garantie voor terugval in criminaliteit”, aldus Eloise Reyes, parlementslid van Californië en initiatiefneemster van de wet.

De regeling gaat in per 1 januari 2021. Hierdoor kunnen er volgend jaar op grote schaal ex-gevangenen worden ingezet. Dit is te laat voor het huidige vuurseizoen, maar er gloort hoop voor vele honderden mensen die hun staat dan wel kunnen helpen. En dat zonder strafblad.