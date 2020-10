Te weinig cipiers door stakingen in Vlaanderen en Brussel

Door stakingen sinds maandagochtend is er in dertien gevangenissen in Vlaanderen en Brussel te weinig personeel voor ‘minimale dienstverlening’. In sommige gevangenissen is volgens het Gevangeniswezen zelfs minder dan de helft van het aantal cipiers aanwezig dat nodig is om te garanderen dat gedetineerden kunnen douchen, een wandeling maken, familiebezoek ontvangen en contact hebben met hun advocaat.

Sinds vorig jaar is in België wettelijk geregeld dat bij stakingen die 48 uur of langer duren de rechten van gedetineerden worden gewaarborgd. Zo kan de overheid cipiers vorderen als er geen minimale diensten kunnen worden verleend. De regering is door internationale organisaties al meerdere keren op de vingers getikt over schending van de rechten van gedetineerden bij langere stakingen.

De christelijke cipiersvakbond ACV is de staking begonnen omdat er volgens de bond onvoldoende controle is op besmettingen met het coronavirus bij gedetineerden die terugkeren van verlof buiten de gevangenis. Vorige week staakten al gevangenbewaarders die bij de socialistische vakbond zijn aangesloten. De bonden eisen onder meer dat er meer en vaker wordt getest.

In de Belgische gevangenissen zijn volgens het Gevangeniswezen 92 gedetineerden sinds maart besmet geraakt met het coronavirus. Dat is 0,85 procent van de 10.700 gedetineerden.