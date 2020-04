‘Te vroeg om maatregelen in Verenigd Koninkrijk te versoepelen’

Het is volgens minister van Volksgezondheid Matt Hancock nog te vroeg om de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in het Verenigd Koninkrijk te versoepelen. Volgens hem zit het land nu op de piek van de epidemie.

In het Verenigd Koninkrijk is een lockdown van kracht. Mensen mogen alleen nog naar buiten voor boodschappen, om medische redenen of om naar hun werk te gaan. Indien mogelijk moeten mensen vanuit huis werken.

Premier Boris Johnson is nog aan het herstellen van het longvirus en het gaat goed met hem, zei de minister. Of Johnson maandag weer aan het werk kan, zoals de krant The Telegraph meldde, weet Hancock nog niet. „Die beslissing is aan de premier en dat zal hij overleggen met zijn artsen. Ik ga ervan uit dat hij terugkomt zodra zijn artsen zeggen dat het kan.”