Taxichauffeur rijdt ‘enorme hamster’ dood

De politie van de Duitse plaats Friesing kreeg in de nacht van zondag op maandag wel een heel vreemd telefoontje. Een taxichauffeur vertelde dat hij een „enorme hamster met zeer grote tanden” had aangereden.

De man had nog geprobeerd te remmen maar kon een een aanrijding niet voorkomen. Het dier heeft de klap niet overleefd.

Toen de politie op de plek van het ongeval in het nabijgelegen Beierse dorp Attaching aankwam zagen agenten een middelgroot wild zwijn op de weg liggen. De politie kon niet zeggen of de chauffeur ooit een wild zwijn in het echt had gezien, maar benadrukte wel dat de taxichauffeur nuchter was.