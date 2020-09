Taxichauffeur Minsk neemt vluchtende man mee en wordt internethit

Een taxichauffeur die een betoger hielp te ontsnappen aan de Wit-Russische politie, is uitgegroeid tot een internetsensatie. Het filmpje van 16 seconden is op sociale media tienduizenden keren bekeken.

Een journalist filmde hoe een jongeman op de vlucht is voor de oproerpolitie. Met een legertje agenten met wapenstokken in zijn kielzog rent hij een weg op en duikt in een taxi. De bestuurder aarzelt geen moment en scheurt weg, terwijl politiemensen tevergeefs aan het voertuig trekken.



In Wit-Rusland wordt al anderhalve maand gedemonstreerd tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko, die al een kwart eeuw aan de macht is. Veel burgers denken dat er verkiezingsfraude is gepleegd bij de presidentsverkiezingen van vorige maand. De autoriteiten zeggen 364 mensen te hebben opgepakt bij de jongste protestacties.