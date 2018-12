Taxichauffeur aangevallen met samuraizwaard

Een Oostenrijkse taxichauffeur is gewond geraakt toen boze passagiers hem aanvielen met een samuraizwaard. De mannen weigerden volgens de politie de ritprijs te betalen en ontstaken kennelijk in woede toen ze vervolgens te horen kregen dat ze moesten uitstappen.

De twee passagiers van 52 en 62 waren behoorlijk beschonken toen ze instapten in de plaats Gleisdorf, in de provincie Stiermarken. Tijdens de rit ontstond een woordenwisseling met de 46-jarige bestuurder, die de taxi stopte om de mannen uit het voertuig te zetten. Dat viel niet in goede aarde bij zijn dronken klanten.

Toen de chauffeur de deur opende voor één van de mannen, kwam die plots met een samuraizwaard op de proppen. De bestuurder kreeg vervolgens rake klappen met het wapen, dat volgens de politie nog wel in de schede zat. Zijn twee belagers sloegen op de vlucht, maar konden later worden aangehouden door de politie.