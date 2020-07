‘Tanzaniaanse komiek aangeklaagd na uitlachen president’

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International roept de Tanzaniaanse autoriteiten op om aanklachten tegen de komiek Idris Sultan in te trekken. Volgens Amnesty is Sultan het slachtoffer van een politiek gemotiveerde aanklacht omdat hij president John Magufuli publiekelijk heeft uitgelachen.

Sultan moet donderdag voor de rechtbank verschijnen omdat hij onder meer een simkaart die eerder van een andere persoon was, niet zou hebben geregistreerd. Dat is onder de Tanzaniaanse wet verplicht. De aanklachten tegen Sultan werden ingediend nadat de populaire komiek een video op sociale media had gezet waarin hij lacht om een oude foto van president Magufuli in een pak dat te groot voor hem is.

„Het is absurd dat Idris Sultan het slachtoffer van juridische vervolging is omdat hij simpelweg zijn recht om zich vrijelijk uit te drukken uitoefent”, aldus de Amnesty-directeur voor oostelijk en zuidelijk Afrika. „Lachen is geen misdaad. Het strafbaar stellen van iemands humor is een nieuw dieptepunt in de beknotting van de vrijheid van meningsuiting in Tanzania.”

Sultan werd in mei gearresteerd nadat de video van hem op sociale media was verschenen. Bijna drie weken later kwam hij op borgtocht vrij. Sinds Magufuli in 2015 aan de macht kwam, maken Tanzaniaanse autoriteiten in toenemende mate gebruik van repressieve wetten om dissidenten en burgers die als zodanig worden gezien het zwijgen op te leggen, stelt Amnesty International.