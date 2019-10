Tanzania verbiedt huwelijken tienermeisjes

Een rechtbank in Tanzania heeft kindhuwelijken officieel verboden. Meisjes jonger dan achttien jaar mogen niet meer trouwen, iets wat tot voor kort nog wel mogelijk was. Mensenrechtenactivisten juichen het besluit toe.

In Tanzania konden tienermeisjes van vijftien jaar en ouder trouwen als de ouders daarvoor toestemming gaven. Ook meisjes van veertien mochten in het huwelijk treden, maar alleen als de rechter daarvoor goedkeuring gaf. Een rechtbank bepaalde in 2016 nog dat kindhuwelijken waren toegestaan. De staat ging in beroep tegen die uitspraak, en wordt nu dus in het gelijk gesteld.

„Het is een geweldige dag voor meisjes in Tanzania”, schreef NGO Wasichana Initiative, dat zich inzet voor de meisjes, op Twitter. Ook de Legal and Human Rights Centre (LHRC) reageert opgetogen. „Een vreugdevolle dag voor alle meisjes, maar ook voor iedereen die wil wat het beste is voor hen.”

In Tanzania zijn twee op de vijf meisjes getrouwd voor hun achttiende verjaardag.