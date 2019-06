Tankers in Golf Oman belaagd met zeemijnen

Een van de tankers die deze maand in de Golf van Oman zijn belaagd, had te maken met een soort magneetmijn die lijkt op en Iraans type mijn. Dit zeggen Amerikaanse onderzoekers in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De VS willen aantonen dat Iran achter aanvallen op tankers in de wateren tussen het Arabisch schiereiland en Iran zit. Op 12 mei en 13 juni zijn zo tankschepen beschadigd.

Volgens de Amerikanen in Fujairah (VAE) is het Japanse schip de Kokuka Courageous door een ‘zeeslakmijn’ beschadigd en wijst alles erop dat het om een Iraans type ging. Iran zegt de wateren open te willen houden en bestrijdt de Amerikaanse beschuldigingen.