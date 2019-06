Tankers aangevallen in Golf van Oman

De Noorse tanker Front Altair is donderdagochtend vroeg ’‘aangevallen’‘ in de Golf van Oman tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Iran. Daarbij zijn drie explosies geweest. Het schip staat in brand. Dat meldt de Noorse maritieme autoriteit, eraan toevoegend dat er geen gewonden zijn gevallen.

Volgens de Noren was ook het andere schip dat in hetzelfde gebied vaart, de Kokuka Courageous, het doelwit van een aanval.

Het Iraanse persbureau IRNA meldde dat de Iraanse marine de 44 opvarenden heeft gered van twee brandende tankers na een ’‘ongeluk’’ in de Golf van Oman. "44 zeelieden van de twee buitenlandse olietankers die een ongeluk hadden in de Golf van Oman zijn door de (marine)reddingsbrigade van de provincie Hormozgan uit het water gehaald en overgebracht naar de haven van Bandar-e-Jask", citeerde IRNA een "geïnformeerde bron".

Het Iraanse persbureau meldt ook dat de Front Altair zou zijn gezonken. Dat hebben de Noorse autoriteiten nog niet bevestigd.