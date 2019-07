‘Tanker uit Iran zit vol met ruwe olie’

Gibraltar zegt dat de tanker Grace 1 die donderdag werd tegengehouden, vol zit met ruwe olie. Het schip was onderweg van Iran naar Syrië. De Britse marine hield het schip samen met de autoriteiten in Gibraltar tegen omdat werd vermoed dat het schip Europese sancties schond.

„Wij kunnen bevestigen dat de Grace 1 vol zit met olie”, laat de overheid van Gibraltar weten in een verklaring.

Maandagmiddag dreigde Iran met acties tegen Groot-Brittannië omdat de politie en douane van Gibraltar donderdag aan boord van de tanker zijn gegaan. „Dit kan niet onbeantwoord blijven”, zei de Iraanse minister van Defensie Amir Hatami.

De tanker met Iraanse olie werd tegengehouden, omdat die de olie mogelijk naar Syrië vervoerde. Daarmee zou Iran sancties van de Europese Unie schenden. Met hulp van de Britse autoriteiten gingen douanemedewerkers daarna aan boord.

„Wij tolereren niet dat Britten aan boord zijn gegaan van ons schip. Dit is piraterij en het moet nu stoppen”, vervolgt Hatami. Iran benadrukt dat het geen lid is van de EU en dus niet gebonden is aan sancties die zijn opgelegd aan Syrië.