Tanker ramt historisch huis bij de Bosporus

Een tanker heeft zaterdag een historisch herenhuis aan de oevers van de Bosporus in Istanbul geramd nadat de besturing kapot was gegaan. Volgens tv-zender CNN Turk is het scheepvaartverkeer in de zeestraat in beide richtingen gestremd.

Sleepboten en schepen van de kustwacht zijn naar de rampplek gestuurd. De tanker, die onder Maltese vlag voer, werd weggesleept en naar de kant gebracht.

Er waren geen directe meldingen van slachtoffers, maar beelden van de aanvaring toonden grote schade aan het historische gebouw aan zee. Het gebouw staat onder de Fatih Sultan Mehmet-brug, een van de drie kruispunten tussen de Aziatische en Europese kant van Istanbul.

Het Hekimbasi Salih Efendi-herenhuis staat al sinds de 18e eeuw aan de oevers van de Bosporus en wordt gebruikt voor bruiloften en concerten.