'Tanker in brand in Perzische Golf'

Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten staat volgens maritieme waarnemers een tanker in brand. De kustwacht van de Emiraten biedt hulp, meldden plaatselijke media. De Amerikaanse marine die in de regio actief is, zegt dat er een incident is dat wordt onderzocht. Het zou gaan om een schip dat ongeveer 40 kilometer van Dubai ligt, tussen de kust van de Emiraten en het Iraanse eiland Abu Musa in.

Het zou mogelijk gaan om de grote olietanker Zoya 1 die er al geruime tijd ligt als gevolg van conflicten over wie de eigenaar van het schip is. Volgens media in de Emiraten is het de derde scheepsbrand in de VAE sinds 17 januari.

In de wateren tussen het Arabische schiereiland en Iran zijn er spanningen als gevolg van de vijandigheid tussen vooral Saudi-Arabië en Iran en tussen de VS en Iran. Nederland stuurt een marineschip naar een door Frankrijk geleide Europese beveiligingsmissie in de straat van Hormuz.