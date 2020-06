Tanker in Antwerpen met besmette bemanning in quarantaine

In de haven van Antwerpen wordt sinds enkele dagen een tanker aan de ketting gehouden na een uitbraak van het coronavirus onder de bemanning. Volgens het Antwerpse Havenbedrijf hebben in totaal 15 van de 26 bemanningsleden positief getest op het virus. Twee van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen.

Het hele schip, de Minerva Oceania uit Malta, blijft tot zeker 1 juli in quarantaine, aldus het Havenbedrijf. Volgens vakblad Flows had de kapitein de coronabesmetting niet meteen gemeld. Het schip werd dan ook gewoon de haven in geloodst. Dat zou voor onrust hebben gezorgd onder de loodsen. Loodsplicht geldt voor schepen langer dan 80 meter.

Het schip is verplaatst naar een rustige hoek van de haven. De bemanning is geïsoleerd in aparte cabines. De tanker vervoert geraffineerde olieproducten.