Tanker aan de ketting op Gibraltar om sancties

De autoriteiten op Gibraltar hebben een supertanker aan de ketting gelegd. Het schip zou aardolie naar Syrië vervoeren en daarmee sancties van de Europese Unie overtreden, bericht de plaatselijke omroep GBC.

De lokale politie ging donderdagochtend vroeg aan boord en kreeg daarbij steun van Britse mariniers. De autoriteiten zeggen te beschikken over informatie dat de lading van het vaartuig Grace 1 was bestemd voor een raffinaderij in Syrië, waar al jaren een burgeroorlog woedt. Die raffinaderij zou eigendom zijn van een rechtspersoon die sancties zijn opgelegd.

Gibraltar is een Brits overzees gebied in het zuiden van het Iberisch schiereiland. Het grenst aan Spanje en bevindt zich ook vlakbij de ingang van de Middellandse Zee.