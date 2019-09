'Tank Man'-fotograaf Charlie Cole overleden

De Amerikaan Charlie Cole, die in 1989 de wereldberoemde 'Tank Man" op de foto zette, is overleden. De BBC meldt vrijdag dat hij op 64-jarige leeftijd is gestorven op Bali, waar hij woonde. De foto laat een man zien die een colonne tanks de weg verspert tijdens de protesten op het Tiananmenplein in Peking. Cole won in 1990 de World Press Photo-award met de foto.

Cole was een van de vier fotografen die het beeld van de man wisten vast te leggen. Hij maakte de foto voor Newsweek vanaf het balkon van een hotel. De fotograaf dacht dat de man, die nog altijd onbekend is, het niet zou overleven. Uiteindelijk werd de betoger door twee anderen van het plein gehaald.

Omdat Cole bang was dat de Chinese autoriteiten hem zochten vanwege de foto, verstopte hij het filmrolletje in een badkamer. Daar werd een inval gedaan, maar de foto heeft hij wel kunnen publiceren.

Op het Tiananmenplein, het Plein van de Hemelse Vrede, betoogden studenten tegen de Chinese regering. Naar schatting waren er een miljoen mensen op de been. Het protest werd met veel geweld neergeslagen waardoor waarschijnlijk honderden mensen omkwamen.