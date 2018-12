Talrijke veroordelingen Australië wankelen

Talrijke veroordelingen van onder anderen zware criminelen in Australië zijn op losse schroeven komen te staan door een schandaal in de deelstaat Victoria. Australische media meldden dat de regering een onderzoek instelt naar een bizarre zaak waarbij een vooraanstaand strafrechtadvocaat drugsbaronnen verdedigde en tegelijkertijd stiekem politie-informant was.

Het gaat om een vrouw die als ‘informant 3838’ in de jaren 2003-2009 als advocaat topcriminelen in de miljoenenstad Melbourne verdedigde. In 2010 kreeg ze circa 1,8 miljoen euro van de politie van de deelstaat. De politie en de media noemen de vrouw niet bij naam. Ze is niet langer advocaat in Victoria en vreest voor haar leven.

Vorige maand blijkt het Australische hooggerechtshof in een zaak achter gesloten deuren te hebben geconcludeerd dat in dit schandaal betrokken politieagenten zich verwerpelijk en strijdig met hun verplichtingen hebben opgesteld. Bij de vervolging van verdachten zijn basisbeginselen van het strafrecht geschonden.

De vrouw begon in 2003 informatie naar de politie door te spelen en in 2005 kreeg ze haar nummer als informant. Ze verdedigde ondertussen onder meer de in Libanon geboren roemruchte Australische drugscrimineel Antonios Sajih ‘Tony’ Mokbel over wie de Australische tv een misdaadserie heeft gemaakt. Hij kreeg uiteindelijk in 2012 van het hooggerechtshof van Victoria dertig jaar cel.

Hij is een van de veroordeelden die officieel op de hoogte worden gebracht dat tijdens hun strafzaak hun advocaat informatie naar de politie lekte. Mokbel en zes van zijn medeplichtigen zouden hiermee hun veroordeling gaan aanvechten. Volgens Australische media gaan nog veel meer veroordeelden die door ‘Advocaat X’ zijn verdedigd, hun straf aanvechten.