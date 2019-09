Talrijke staatshoofden bij begrafenis Chirac

Tal van internationale politieke prominenten hebben maandag in Parijs de begrafenisdienst van de Franse oud-president Jacques Chirac bijgewoond. Onder de gasten in de kerk van Saint-Sulpice waren onder meer de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier, de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton, de Russische president Vladimir Poetin, prins Albert II van Monaco, de voormalige president van Afghanistan Hamid Karzai, de Libanese premier Saad Hariri en groothertog Henri van Luxemburg.

De kist van Chirac, gehuld in een Franse vlag, werd voorafgaand aan de dienst door zijn voormalige lijfwachten de kerk binnengedragen terwijl toeschouwers buiten applaudisseerden. Vele rouwenden verzamelden zich voor de kerk in de zon. Daar stonden grote schermen opgesteld waarop de uitvaartdienst te volgen was.

Chirac stierf donderdag op 86-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn naasten. Hij kampte met gezondheidsproblemen en was de afgelopen jaren nauwelijks meer in het openbaar gezien. De oud-burgemeester van Parijs was tientallen jaren politiek actief, van 1995 tot 2007 als president. Na de herdenkingsmis wordt de voormalige president in besloten kring begraven in de Parijse wijk Montparnasse bij zijn dochter Laurence. Zij overleed drie jaar geleden.

Ook diverse persoonlijkheden uit de Franse politiek en samenleving kwamen naar de afscheidsdienst. De Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte, de Franse ex-presidenten François Hollande, Nicolas Sarkozy met zijn vrouw Carla Bruni-Sarkozy en Valéry Giscard d’Estaing (93) brachten hulde aan Chirac.

De rechtse politica Marine Le Pen, wier vader en voormalige extreem-rechtse leider Jean-Marie Le Pen een aartsvijand van Chirac was, koos er uiteindelijk voor niet aanwezig te zijn. De familie van Chirac had bekendgemaakt dat ze niet welkom zou zijn.