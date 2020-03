Talkshow Ellen DeGeneres stopgezet vanwege coronavirus

Ellen DeGeneres stopt tot eind maart met The Ellen DeGeneres Show vanwege het nieuwe coronavirus. Dit laat de talkshowhost weten op Twitter. „Na nog wat nagedacht te hebben, hebben we besloten om de productie volledig te staken tot 30 maart”, maakt Ellen bekend. Eerder op vrijdag had ze aangekondigd shows op te nemen zonder publiek, maar daar kwam ze later op terug.

„We willen gewoon iedere voorzorgsmaatregel nemen om er zeker van te zijn dat wij ons steentje bijdragen om iedereen gezond te houden”, zegt Ellen. „Ik hou van jullie en kan niet wachten tot ik er weer ben. Ik verveel me nu al.”

De laatste uitzendingen van deze week maakte DeGeneres zonder publiek. Vrijdag was illusionist Hans Klok voorlopig een van haar laatste gasten.