„Taliban willen nog niet praten met Kabul”

De Taliban zijn nog niet bereid om rechtstreeks te onderhandelen met de Afghaanse regering. Dat zei het hoofd van de Taliban-delegatie in Moskou volgens persbureau Interfax. De opstandelingen zijn in de Russische hoofdstad voor een diplomatieke conferentie.

De Afghaanse regering had geen officiële gezant gestuurd naar de top, die was georganiseerd door Rusland. Wel waren diverse politieke figuren uit Afghanistan ingegaan op een Russische uitnodiging. De Taliban waren tot 2001 de machthebbers in Afghanistan en voeren nog steeds een bloedige strijd tegen de regering.

De Taliban-delegatie benadrukte volgens Interfax dat het vertrek van buitenlandse troepen uit Afghanistan een voorwaarde is voor vrede. De opstandelingen hebben in het verleden ook al geweigerd rechtstreeks te onderhandelen met de regering in Kabul, die ze zien als een verlengstuk van de VS. De Taliban willen wel praten met de Amerikanen.