‘Taliban vallen Afghaanse legerbases aan’

De Taliban hebben weer aanvallen uitgevoerd op bases van het Afghaanse leger. Een bron binnen het ministerie van Defensie zegt dat regeringstroepen zijn aangevallen in dertien provincies.

Het geweld in Afghanistan nam vorige week nog fors af. De strijdende partijen hadden afspraken gemaakt over een „periode van minder geweld”. Dat gebeurde in de aanloop naar het tekenen van een vredesovereenkomst tussen de Taliban en de Verenigde Staten, die al bijna twintig jaar strijden tegen de opstandelingen.

De Taliban moeten nu ook nog gaan onderhandelen met de Afghaanse regering. Onenigheid over het vrijlaten van gevangenen vormt echter een struikelblok. De Afghaanse president Ashraf Ghani weigert 5000 Taliban vrij te laten, hoewel de opstandelingen dat wel hadden afgesproken met de VS.

De Afghaanse regering had al een delegatie naar Qatar gestuurd om te overleggen met de Taliban. De opstandelingen zeggen echter alleen over het vrijlaten van hun gevangenen te willen praten. Ze kondigden maandag aan dat de afgesproken vermindering van het geweld is beëindigd.

Experts zeggen dat het oplaaien van het geweld niet als een verrassing komt. De opstandelingen zouden de regering zo onder druk willen zetten.