Taliban staan open voor besprekingen met VS

Een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump een verrassingsbezoek bracht aan de Amerikaanse troepen in Afghanistan, zeggen de Taliban bereid te zijn opnieuw vredesbesprekingen te voeren met de VS. „We zijn klaar om de besprekingen te herstarten”, zei woordvoerder Zabihullah Mujahid.

De VS en de Taliban spraken in september sinds lange tijd met elkaar. De twee partijen leken meer tot elkaar te komen, totdat de Taliban de verantwoordelijkheid opeisten voor een aanslag in Kabul. Trump trok daarop de stekker uit de vredesbesprekingen. Nu lijkt de Amerikaanse president opnieuw een poging te willen doen.

„De Taliban willen een overeenkomst en we zijn hier om hen te ontmoeten”, zei Trump donderdag in Afghanistan. „Eerst wilden zij geen wapenstilstand maar nu willen ze dat wel, geloof ik.” De Taliban zelf gingen daar niet concreet op in, maar bevestigden open te staan voor gesprekken. „Ons standpunt blijft hetzelfde”, zei Mujahid vrijdag. „Als de vredesbesprekingen beginnen, zullen deze worden hervat op het punt waar ze gestopt zijn.”