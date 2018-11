Taliban overrompelen bewakingsbataljon

Talibanstrijders hebben dinsdag in de Afghaanse provincie Farah een heel bataljon van de militaire grenspolitie overrompeld. Volgens lokale bronnen zijn daardoor ten minste zeventig soldaten om het leven gekomen. Ongeveer twintig worden gegijzeld. Een lid van provinciale raad bevestigde vijftig dodelijke slachtoffers. De overvallen legerbasis is in Pusht Koh, niet ver van de Iraanse grens.

Ook in de provincie Ghazni, in het oosten, sloegen de Taliban toe. Ze doodden in een gevecht dat drie uur duurde dertien veiligheidsfunctionarissen maar leden zelf ook verliezen. De opstandelingen vallen de laatste tijd vaak posten van het leger en de politie aan.