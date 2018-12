Taliban onderhandelen in Iran over vrede

Vertegenwoordigers van de Taliban zijn zondag in Iran gearriveerd om te onderhandelen over vrede. Dat heeft een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag gezegd.

De gesprekken moeten de mogelijkheden bepalen voor onderhandelingen tussen de Taliban en de Afghaanse overheid.

De islamitische beweging voert in Afghanistan een guerrillaoorlog. De beweging had grote delen van het land in handen, maar is door een internationale troepenmacht teruggedrongen. Sinds enkele jaren boeken de strenggelovige Taliban weer terreinwinst.