Taliban noemen Trumps terugtocht uit Afghanistan positieve stap

De Taliban hebben de aankondiging van president Donald Trump om de meeste Amerikaanse troepen voor kerst uit Afghanistan terug te halen „een positieve stap” genoemd. Trump twitterde ook dat hij voor het eind van het jaar álle Amerikaanse troepen uit het land wil hebben.

De Verenigde Staten hadden in februari tijdens gesprekken in Qatar afspraken gemaakt met de Taliban over een geleidelijke beëindiging van de strijd met het doel tot een wapenstilstand en vredesonderhandelingen tussen de Afghaanse partijen te komen.

De Taliban hebben hun aanvallen op buitenlandse militairen vrijwel stopgezet, maar blijven vechten tegen de Afghaanse strijdkrachten. De regering in Kabul was aanvankelijk niet blij met de onderonsjes van Washington en de Taliban, maar vorige maand zijn toch vredesgesprekken van start gegaan. De Afghaanse legerleider Mohammed Jasin Sia zei donderdag in een reactie dat de strijdkrachten van zijn land overal in staat zijn aanvallen van de Taliban af te slaan.

Trump ageerde al in de verkiezingscampagne in 2016 tegen de dure buitenlandse militaire avonturen van zijn land en hoopt nu met de naderende presidentsverkiezingen een punt te kunnen zetten achter de interventie in Afghanistan. Die is inmiddels met bijna 20 jaar strijd de langste oorlog die de VS ooit hebben gevoerd.

Er is echter nog steeds geen wapenstilstand en veel Afghanen vertrouwen de Taliban niet als gesprekspartner. De Taliban hebben een schrikbewind uitgeoefend in de jaren 1996-2001 en willen van het land een streng islamitische staat maken. Het zijn extremistische soennieten van vooral de Pathaanse bevolkingsgroep (Pashtun) uit het oosten en zuiden. Dat is weliswaar de grootste bevolkingsgroep, maar niet de meerderheid in het land. Die vreest een nieuw schrikbewind.