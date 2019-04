„Taliban nemen vrouwen op in delegatie”

De Afghaanse Taliban gaan vrouwen opnemen in de delegatie die in Qatar onderhandelt over de toekomst van hun land. Het gaat volgens een woordvoerder van de radicaalislamitische opstandelingen om „normale Afghanen”, die geen familierelatie hebben met hooggeplaatste Talibanleden.

Het besluit is opvallend, want de Taliban gelden als zeer conservatief op het gebied van vrouwenrechten. Ze waren tot 2001 de machtshebbers in Afghanistan en legden vrouwen destijds allerlei restricties op. De Taliban proberen sinds de val van hun regime de macht te heroveren, maar praten inmiddels ook met de Verenigde Staten over vrede.

De Taliban hebben steeds geweigerd rechtstreeks met de Afghaanse regering te onderhandelen, omdat ze die zien als een verlengstuk van de VS. De volgende overlegronde met Amerikaanse onderhandelaars moet van 19 tot en met 21 april plaatsvinden in Doha, de hoofdstad van Qatar. Een woordvoerder van de Taliban zei tegen persbureau Reuters dat zijn groep dan ook door vrouwen wordt vertegenwoordigd, maar noemde verder geen namen van vrouwelijke delegatieleden.