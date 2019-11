„Taliban laten westerse gijzelaars gaan”

De Taliban hebben twee westerse gijzelaars laten gaan. De Amerikaan Kevin King en Australiër Timothy Weeks zijn overgedragen aan Amerikaanse troepen in Afghanistan, bericht The New York Times.

King en Weeks gaven les op een universiteit in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ze waren drie jaar geleden ontvoerd. Amerikaanse speciale eenheden zouden daarna meerdere mislukte pogingen hebben gedaan de mannen te redden. Ze kwamen uiteindelijk vrij in het kader van een gevangenenruil met de opstandelingen.

Een bron rond de Amerikaanse regering zei dinsdag dat het duo in relatief goede gezondheid lijkt te zijn. De Taliban stelden in 2017 dat King hart- en nierklachten had. De Australiër Weeks smeekte in dat jaar om hulp in een video: „Als we hier nog langer blijven, worden we gedood. Ik wil hier niet sterven.”

Het duo wordt geruild voor prominente gevangenen van de Taliban. Die zouden inmiddels zijn overgebracht naar Qatar, waar de radicaalislamitische opstandelingen een politiek kantoor hebben. Een van de gevangenen die op vrije voeten moet komen is Anas Haqqani, een topfiguur uit het zogeheten Haqqani-netwerk. Hij is een zoon van oprichter Jalaluddin Haqqani.

De Afghaanse president Ashraf Ghani had de gevangenenruil op 12 november aangekondigd, maar die werd kort daarna uitgesteld. Daar zou toe zijn besloten omdat in korte tijd twee aanslagen werden gepleegd. Ghani hoopt dat de gevangenenruil de weg vrijmaakt voor rechtstreeks vredesoverleg tussen zijn regering en de Taliban.