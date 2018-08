Taliban kidnappen tientallen busreizigers

Taliban-militanten hebben vele tientallen mensen gekidnapt die in drie bussen onderweg waren in de Noord-Afghaanse provincie Kunduz. Dat hebben de lokale autoriteiten maandag bekendgemaakt. De verantwoordelijkheid voor de ontvoering van de vermoedelijk meer dan honderd vakantiegangers is opgeëist door een woordvoerder van de Taliban.

Een woordvoerder van de gouverneur vertelde dat de strijders in de buurt van Khanabad de overvolle voertuigen, die vanuit de provincie Takhar op weg waren naar hoofdstad Kabul, tot stoppen dwongen en de passagiers lieten uitstappen. Die zijn naar een niet bekendgemaakte plek in een nabijgelegen dorp gebracht. Legereenheden zijn naar de streek gestuurd om te helpen bij de zoektocht.

De Afghaanse president Ashraf Ghani liet zondag weten dat wegens het islamitische Offerfeest een bestand was afgekondigd met de Taliban. Dat zou maandag ingaan, al heeft hun hoogste leider sjeik Hibatullah Akhunzada tot dusver zijn goedkeuring niet gegeven. Het bleef derhalve onduidelijk of de opstandelingen daadwerkelijk de wapens tijdelijk neerleggen.

Wel beloofden ze honderden gevangenen vrij te laten, vooral burgers. Volgens een zegsman van de Taliban kunnen maandag zo’n vijfhonderd mensen naar huis. De meeste veiligheidsfunctionarissen blijven echter vastzitten, inclusief de politieagenten en militairen die maandag uit de bussen zijn gehaald. De inlichtingendienst van de jihadisten was te weten gekomen dat er veel aan boord waren. De kidnappers zijn nog bezig hen te identificeren.