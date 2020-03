Taliban in de aanval in Afghanistan na gesprek met Trump

De Taliban hebben volgens de Afghaanse regering bij aanvallen in het noorden van het land zeker twintig leden van de Afghaanse veiligheidstroepen gedood. De aanvallen in de provincies Kunduz en Uruzgan komen vlak nadat de Amerikaanse president Trump dinsdagavond melding had gemaakt van een goed telefoongesprek met een Talibanleider, Baradar Akhund.

De VS en de Taliban hebben afgelopen zaterdag een akkoord gesloten dat moet leiden tot een wapenstilstand en tot vredesonderhandelingen tussen de betrokken Afghaanse partijen. Trump hoopt dat hij dankzij dit akkoord voor de Amerikaanse verkiezingen in november een einde maakt aan de langste oorlog die de Amerikanen hebben gevoerd. Ze vielen Afghanistan in 2001 binnen en brachten het toenmalige schrikbewind van de Taliban ten val.

De uitvoering van het akkoord is onmiddellijk op problemen gestuit. Er staat in het akkoord onder meer dat er voor 10 maart 5000 gevangen Taliban worden vrijgelaten, maar de Afghaanse regering van president Ashraf Ghani zegt hier niet aan gebonden te zijn. De Taliban stellen dit als voorwaarde om met het akkoord verder te gaan.